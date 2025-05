Sinner naasis võistluspausilt võiduga

Sinner murdis korra avasetis Navone pallingu ja asus ka teises murdega juhtima, kaotas siis oma servigeimi ja murdis korra veel vastase oma.

Tegemist oli itaallase esimese mänguga pärast kolm kuud kestnud võistluskeelu lõppemist. Viimati Austraalia lahtistel mänginud Sinner pidi olema eemal, sest tema 2024. aastal antud dopinguproov näitas keelatud aine klostebooli tarvitamist.

"Imeline tunne, olen seda hetke üsna kaua oodanud," sõnas Sinner pärast võidukat matši. "Olen väga rahul, et olen tagasi."

Ta on võitnud nüüd 22 mängu järjest ega ole pärast oktoobrit kordagi kaotanud. "Kohati mängisin väga hästi. Võinuks ka paremini, aga täna pole asi tulemuses. Minu jaoks on see olnud märkimisväärne päev."

Sinner läheb järgmisena vastamisi turniiri põhitabelisse õnneliku kaotajana pääsenud hollandlase Jesper De Jongiga (ATP 93.).