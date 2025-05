Vollering võitis teist aastat järjest Vuelta, lõpuni jõudis ka Tuisk

28-aastane Vollering edestas esimese kategooria lõputõusuga etapil 11 sekundiga šveitslannat Marlen Reusserit (Movistar) ja 25 sekundiga kaasmaalannat Anna van der Breggenit (SD Worx - Protime).

VOLLERING IS VICTORIOUS!!!



Demi Vollering wins the final stage of La Vuelta Femenina to cement her defence of the red jersey! pic.twitter.com/iSr6ZwS3bg