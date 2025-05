20-aastane USA jalgpallur kukkus kõrgliigamängul kokku

Angel City juhtis kahekordse maailmameistri Christen Pressi 66. minuti tabamusest 1:0, kui King varises 74. minutil murule ning sai enne kanderaamil väljakult lahkumist kümme minutit meditsiinilist abi. Kuigi mõlema naiskonna mängijad olid juhtumist mõistetavalt häiritud, otsustati kohtumine lõpetada ning Angel City leidis üleminutitel ka teise värava.

Los Angelese naiskond nimetas intsidenti hiljem "meditsiiniliseks juhtumiks" ja lisas, et King on haiglas teadvusel. North Carolinas ülikoolijalgpalli mänginud King valiti mullu Bay FC poolt NWSL-i draft'is teisena ja vahetati selleks hooajaks Angel Citysse, kus ta kuulus kõigis senises seitsmes mängus naiskonna algkoosseisu. Eelmisel aastal võitis King USA naiskonnaga U-20 MM-pronksi ning on saanud osa ka A-koondise treeninglaagritest.

Utah' naiskonna peatreeneri Jimmy Coenraetsi sõnul ei oleks mäng pärast taolist juhtumit pidanud jätkuma. "Emotsionaalselt olid mõlema võistkonna mängijad hirmul. See ei ole õige olukord, kuhu meid panna. Ma ei ole kindel, et oleksime pidanud väljakule tagasi tulema. Millele tahame pärast mängu keskenduda? Jah, tulemus on üks asi, aga peamine on inimeste tervis ja turvalisus," sõnas tunamullu ise südameoperatsioonil käinud Coenraets.