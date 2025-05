Rooni sai Rahutuuril üheksanda koha, Jakin kiitis noorte koostööd

Temposõidus võidutses iirlane Conor Murphy ajaga kümme minutit ja 27 sekundit. See teeb keskmiseks kiiruseks enam kui 50 km/h. Hollandlane Michiel Mouris kaotas talle ühe ja belglane Vos Coleman 12 sekundiga.

Ron Rooni jäi võitjast 29 sekundi kaugusele ja sai 16. koha. Joonas Puuraid (+0.32) teenis 24., Riko Tammepuu (+0.36) 35., Sebastian Suppi (+0.47) 65., Karel Gustav Rei (+1.11) 92. ja Herlen Kajo (+1.31) 115. koha.

Õhtuses grupisõidus oli parim itaallane Alessio Magagnotti (1:11.18), alistades suures grupifinišis norralase Filip-Andre Smorasi ja taanlase Noah Anderseni. Rooni lõpetas üheksandal, Suppi 23., Tammepuu 26., Puuraid 50., Kajo 55. ja Rei 72. positsioonil. Eesti koondise treeneri Alo Jakini sõnul oli grupisõidus plaan tiimisisene koostöö, mis enam-vähem õnnestus. "Üheksas koht polnud paha. Jäin rahule, et poisid said neile antud ülesannetega hakkama ja see tõstis meeskonnatunnet," ütles Jakin.

Üldarvestuses jätkab liidrina hollandlane Michiel Mouris. Rooni on 19. (+0.30), Tammepuu 33. (+0.37), Suppi 59. (+0.48), Puuraid 99. (+10.32), Kajo 114. (+11.31) ja Rei 130. positsioonil (+20.16).

Laupäeval on velotuuril kavas mägine 112,7-kilomeetrine etapp marsruudil Teplice – Olbernhau.