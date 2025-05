Vos teenis fotofinišis teise etapivõidu, Tuisk 105.

Kuuendal päeval sõideti 753 tõusumeetriga etapp, mille jooksul oli mitmeid rünnakuid. Finišijoonele jõudis siiski suur grupp koos, kust Vos napsas ülinapi võidu kaasmaalase Mischa Bredewoldi (SD Worx-Protime) ees. Kolmandana ületas lõpujoone uusmeremaalane Ally Wollaston (FDJ_Suez). Tuisk finišeeris grupis, mis kaotas võitjale kolme minuti ja 14 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Ma olen väga õnnelik ja väga väsinud," tõdes Vos etapi järel. "Teadsime tiimiga, et täna on meil võimalus tulemust teha ja tahtsime kõik kaardid mängu panna. Kuna see võit tuli väga napilt, siis ma olen eriti õnnelik, et selle kätte saime. Etapi jooksul oli palju pikki ja laiasid sirgeid teid, samas oli piisavalt tuult, et võidusõit raskeks teha. Peamiselt oli vastutuul, mis tähendas, et jooksikute jaoks ei olnud hea päev. Kui suur grupp eest ära sai, siis meilt olid seal sees Femke de Vries ja Marion Brunel ehk ka see olukord sobis meile."

Enne viimast etappi jätkab liidrina tiitlikaitsja Demi Vollering (FDJ – Sue), kellele kaasmaalane Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) kaotab 45 sekundiga ja šveitslane Marlen Reusser (Movistar Team) 46 sekundiga.

Tuisk jätkab võistlemist 128. positsioonil, jäädest liidrist ühe tunni, kaheksa minuti ja kümne sekundi kaugusele.

Finaaletapil sõidetakse 152,6 kilomeetrit La Robla linnast Alto de Cotobello mäe otsa (10,5 km; 8%).