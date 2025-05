Kalev/Cramo alistas kolmandat korda Rapla ja tagas koha finaalis

Kalev/Cramol ei olnud kolmandas mängus Rapla murdmisega erilisi probleeme. Esimene veerandaeg võideti 19:10 ja poolajaks mindi ette 23 punktiga (51:28).

Teine poolaeg mängu suurt muutust ei toonud. Vahe püsis pidevalt 20 punkti kandis ning lõpuvile kõlades särasid tablool Kalev/Cramo 96:79 (19:10, 32:18, 22:29, 23:22) võidunumbrid.

Raplale said saatuslikuks rohked pallikaotused ja lühike pink. Kalevlased teenisid vastaste pallikaotustest 16 punkti, Rapla kogus seevastu vaid neli punkti. Vahetusmeeste punktide arvestuses oli Kalev vastasest üle 51:35.

Martin Dorbek viskas võitjate resultatiivseimana 22 punkti, seejuures tabas ta kõik viis teele saadetud kolmepunktiviset. Severi Kaukiainen toetas teda 15 ja Stefan Vaaks 14 punktiga. Rapla parim oli Markus Ruubel 14 punktiga.

"Poolajal riietusruumist väljatulek ei olnud päris see, mida oleks tahtnud. Samas tuleb mõista, et Raplal ei olnud midagi kaotada. Saime nad õigel hetkel pidama, vahe jäi samaks, mis esimese poolaja lõpus oli. Oleme rahul, lähme kolm-nulli järel edasi finaali," rääkis Dorbek ERR-ile.

"Eelmine mäng andis meile eneseusku ja oli näha, et tulime täna võitlema, aga Kalev oli natukene võimsam ja lõpuks jäi vahe 20 punkti kanti. Ütleme nii, et Kalevil oli nõksa rohkem jõudu kui meil," ütles Rapla tagamängija Rait-Riivo Laane.

Kalev/Cramo läheb finaalseerias kokku kas Tartu Ülikool Maks & Mooritsa või TalTech/Alexelaga. Selles seerias on seis kaks-üks Tartu Ülikooli kasuks.

"Meil ei ole vahet, kellega finaalis kohtume," märkis Dorbek. "Teine poolfinaal on väga huvitav ja tore on näha ülikoolide vahelist derbit. Selles seerias on kadestamisväärt atmosfäär."

Rapla klubi tulevik on suure küsimärgi all. Laane loodab, et edukas pronksiseeria aitab klubi ümbritsevatest tumedatest pilvedest lahti saada. "Meie, Rapla jaoks on iga medal kulda väärt. Tuleviku kohta me ei tea midagi. Äkki see medal suudab meie jaoks midagi päästa või juurde anda. Õnneks on kõik välismaalased meiega paadis ja saavad aru, mille nimel mängime. Meie jaoks on ka kolmas koht väga vajalik," rõhutas Laane.