Katsevõistluse võitnud Rebel ja Kais pääsesid Rahvuste karika koosseisu

Eesti meeskond mängib Türgis Balikesiris 24.-25. mail toimuval Rahvuste karika eelringi alagrupiturniiril, kus ühe paarina esindavad Eestit Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov. Teise koha nimel mängisid kvalifikatsiooniturniiril kolm paari – Karl Maidle – Siim Ennemuist, Jaan Rebel – Kaur Erik Kais ning Urmas Piik – Sander Steinberg, vahendab Volley.ee.

Esmalt kohtusid neljapäeval omavahel Maidle – Ennemuist ja Rebel – Kais ning selle mängu võitsid 2:1 (18:21, 22:20, 15:10) Rebel ja Kais.

Reedel peetud teises kohtumises olid Rebeli ja Kaisi vastaseks Piik ja Steinberg ning ka see mäng lõppes Rebeli ja Kaisi võiduga, tulemuseks taaskord 2:1 (21:19, 19:21, 16:14). See tähendas, et kvalifikatsiooniturniiri võitisid Rebel – Kais.

Eesti meeskond mängib Rahvuste karika turniiril A-alagrupis koos korraldajamaa Türgi, Prantsusmaa ja Horvaatiaga. Kokku on seitse alagruppi ja eelringist pääseb edasi iga alagrupi võitja.