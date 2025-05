Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

Enam kui miljon eurot maksev spordipark rajatakse etappidena. Esmalt puhastatakse kogu ala lagunenud rajatistest ja jäätmetest ja varustatakse ala kommunikatsioonidega: vesi, kanalisatsioonid, elekter. Seejärel rajatakse laste ja noorte treeninguteks K10 ja K15 hüppemäed, freestyle-õppenõlv ning paigaldatakse suusatõstuk.

"Oleme Elva uutest hüppemägedest juba aastaid unistaud. Kui eile vallavanem Priit Värv helistas ja ütles, et rahastus ja tööde teostaja on leitud ning lähiädalatel saab ehitus hoo sisse, läks nägu naerule," ütles kahevõistlejaid treeniv Andrus Ilves.

"Elva on eesrindlik ja pikkade traditsioonidega spordilinn. Talisport on aga viimastel aastatel olnud vaeslapse rollis. Viimane suusahüppemägi ehitati 1980. aastal. See oli kasutuskõlbulik 2020. aastani ning 2022. mägi lammutati," rääkis Ilves. Just nimetatud mäel on treeninud Eesti tippkahevõistlejad nagu Ago Markvardt ja Kristjan Ilves.

Viimastel aastatel on Elva noored pidanud treeninguteks Otepääle sõitma. See on seadnud piirid nii osalejate arvule kui ka sportimise regulaarsusele. "Uus mägi lahendab need probleemid ning toob kindlasti suusaspordialade juurde uusi huvilisi. Praegu oleme treeninud kaheksaliikmelist gruppi, sest rohkem noori lihtsalt korraga bussi ei mahu. Uued hüppemäed laiendavad ala kandepinda – lapsed ja noored saavad kodu lähedal põhitehnika omandada ning seejärel juba Otepää suurematele mägedele treenima suunduda," selgitas treener.

Spordipargi suurimaks väärtuseks peab Ilves selle mitmekesisust. "Uue lumepargi võlu seisneb selles, et lapsed saavad katsetada mitmeid suusaspordialasid ning seeläbi endale sobivaima ja meeldivaima leida. Saab proovida hüppamist, freestyle-suusatamist, slaalomit. Spordipargi ümber on kavandatud ka murdmaasuusaring ja kõrvale tuleb ka tuubirada," selgitab Ilves.

Elva vallavanema Priit Värvi sõnul valmistatakse praegu ette juba järgmise etapi taotlust, mille raames loodetakse 2027. aastaks lisada spordiparki ka K35 hüppemägi. "Unistame ka kolmekorruselisest hoonest koos vaatetorniga, kus oleksid riietus- ja duširuumid ning võimalust varustust hoiustada ja suuski hooldada. Samuti ühendaks see hoone endas seminari pidamise võimalused ning showroom'i kahevõistluse ja suusahüpete ajaloo esitlemiseks," rääkis ta.

"Esimeses etapis paigaldame spordipargi juurde põhivajaduste katmiseks kaks soojakut – sanitaarsoojaku koos riietumisvõimalustega ning laokonteineri."