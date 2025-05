Giro põhiküsimus: kas noor Ayuso saab veteran Roglici vastu?

Tänavusel velotuuril ei osale mullune võitja Tadej Pogacar ega ka tugev taanlane Jonas Vingegaard. Seetõttu arvatakse olevat parimad šansid Roglicil, kellest saaks edu korral kõigi aegade vanim võitja.

Seni hoiab vastavat tiitlit enda käes Fiorenzo Magni, kes 1955. aastal suutis seda 34 aasta ja 180 päeva vanuselt. Roglic sai juba mullu oktoobris 35 aastat vanaks. Tal on seljataga ka tugev Red Bull - Bora - Hansgrohe tiim.

"Me teame, kui raskeks võib Giro osutuda ja oleme ka teadlikud, et kõigi pilgud on suunatud Primožile," sõnas võistkonna spordijuht Rolf Aldag. "Seepärast lähemegi Albaanias starti tugeva ja tasakaalustatud meeskonnaga. Primož on suurepärases vormis ja tema ümber olev kooslus on hästi harjutanud ning annab meile taktikalise sügavuse."

Roglici kõrval on Red Bull - Bora - Hansgrohel tegelikult veel kaks meest, kes võiksid heidelda kokkuvõtte nimel: samas kohas 2022. aastal triumfeerinud austraallane Jai Hindley ja mullune üldarvestuse teine Dani Martinez.

Roglici ohtlikeimaks rivaaliks peetakse aga 22-aastast Ayusot, kes avaldas talle tänavu Kataloonia velotuuril tugevat vastupanu. Lõpuks jäi sloveen küll peale, aga Ayoso võitis pisut varem Türreeni-Aadria mitmepäevatuuri.

Noore hispaanlase meeskond UAE Team Emirates pole samuti kehv, näiteks kuulub seltskonda britt Adam Yates. Kui Ayusol ei peaks mingil põhjusel asjad laabuma, võiks just tema olla Roglici pearivaal.

Samuti usuvad spetsialistid olevat võimalusi ka näiteks Michael Storeril, Antonio Tiberil, Mikel Landal, Egan Bernalil, Thymen Arensmanil, Richard Carapazil, Tom Pidcockil ja Isaac Del Torol.

Tänavusel Itaalia velotuuril sõidetakse kokku 21 etappi kogupikkusega üle 3400 kilomeetri. Tõusumeetreid koguneb 52 000 ehk tervelt 10 000 enam kui eelmisel aastal. Enne 1. juunil Roomas finišeerimist ootab rattureid kaks väga suurt ronimispäeva.

Kolm esimest päeva sõidetakse seekord Albaanias. Velotuuri keskel põigatakse korraks ka Sloveeniasse. Eesti jalgrattureid Girol seekord stardis ei ole.