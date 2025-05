Värav lisaajal viis Real Betisi eurosarja finaali

Real Betis oli võitnud poolfinaali avamängu kodus Fiorentina vastu 2:1 ja asus ka võõrsil Antony 30. minuti tabamusest juhtima, aga vaid tosin minutit hiljem olid lood juba teised.

Sakslasest poolkaitsja Robin Gosens kurvastas 34. ja 42. minutil külaliste poolehoidjaid ning kuna teine poolaeg skoori ei muutnud, ootas ees lisaaeg.

Seal oli aktsioonis taas Antony, kelle söödu realiseeris Abde Ezzalzouli 97. minutil otsustavaks tabamuseks.

Edust hoolimata sõnas Real Betise peatreener Manuel Pellegrini, et lähiajal on nende jaoks hoopis tegutsemine kohalikus kõrgliigas, kus soovitakse võidelda välja positsioon Meistrite liigas.

"Minu rahulolu on loogiline," lausus ta kohtumise järel. "Betisi fännide rõõmu nägemine teeb mind palju õnnelikumaks. Tundsime, et oleme neile pisut võlgu ja vajasime seda, et saaksime neile sellist rõõmu pakkuda."

"Homsest jätame Konverentsiliiga aga kõrvale, sest meid ootab ees neli tähtsat liigamängu eesmärgiga jõuda Meistrite liigasse," lisas ta.

Konverentsiliiga finaalis minnakse kokku Chelsea, kes oli teise poolfinaali korduskohtumises üle rootslaste Djurgardenist 1:0 (38. Kiernan Dewsbury-Hall) ja pääses esikohamängule koondskooriga 5:1.