Minnesota viigistas seeria, Curry vaatas pealt

Kohe alguses edu kätte võidelnud Minnesota kasuks viskas 24 punkti ja jagas 11 resultatiivset söötu Julius Randle. 20 silmaga panustasid Anthony Edwards ja Nickeil Alexander-Walker.

Edwardsi sõnul tõi kasu esimese, kaotatud mängu video vaatamine. "Ma märkasime, et me mitte lihtsalt ei tabanud viskeid, vaid rohkem oli asi meie kaitsesurves ja intensiivsuses," selgitas ta. "Meil ei jagunud seda ja teadsime, et peame selles osas täna juurde panema."

Golden State'i paremad olid Jonathan Kuminga 18 ja Jimmy Butler III 17 punktiga. Meeskonna tähtmängija Stephen Curry vormi selga ei tõmmanud ja jälgis kohtumist kõrvalt. Eelmises mängus säärelihast vigastanud tagamängija jääb arvatavasti umbes nädalaks kõrvale.

Väike vigastushirm tekkis ka Minnesotal, sest teisel veerandajal liipas väljakult minema hüppeliigesele haiget teinud Edwards, kuid naasis fännide kergenduseks teisel poolajal siiski platsile.

Seeria kolmas mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva taas Minnesotas.