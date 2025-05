Eesti tiim sai seiklusspordi MK-etapil teise koha

5. mail alanud ligikaudu 500 km pikkuse võistluse Malacara Race Chapada Diamantina võitis kohalik tugev tiim Brazil Multi Sport, kuid võistlus oli väga tasavägine ja eestlased pakkusid võitjatele kogu distantsi vältel tugevat konkurentsi, vahendab Marathon100.com.

Tiimi kuulusid šveitslanna Anita Lehmann ning Rain Eensaar, Silver Eensaar ja Timmo Tammemäe. "Oli raske," kommenteeris Silver Eensaar irooniliselt. "Me olime õnnelikud, et pääsesime esimestel etappidel päikesest. Tõusumeetreid polnud küll palju, kuid olid pehmed, kivised teed ja päike, ning kõik see vaikselt kulutas."

"Ilm säästis meid ja samas ka viimasel päeval kõrvetas, tuletas meelde, milline kliima siin tegelikult on," lisas Timmo Tammemäe. "Rattas ei saanud arugi, aga kui jõudsid vahetusalasse, siis tegelikult ei tahaks midagi teha. Viimases vahetusalas kostitati nii hea toiduga, et ei mäletagi, et kuskil vahetusalas oleks varem nii head süüa saanud."

Malacara Race Chapada Diamantina on üks 11-st seiklusspordi MM-i kvalifikatsioonivõistlusest ehk üks etapp Adventure Race võistlussarjas.