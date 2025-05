Levadia võistleb Meistrite liigas ilma asetuseta

Eurosarjade asetused sõltuvad viimase viie hooaja käikudest piiri taha - mida paremini läheb, seda kõrgem on koefitsient ja seega asetus, vahendab Soccernet.ee.

Tänu Eesti meistritiitlile Meistrite liigasse pääsenud Tallinna FCI Levadia (koefitsient 6,5000) ei kuulu esimeses kvalifikatsiooniringis asetusega klubide sekka. Niisiis on võimalike vastaste seas Sloveenia - suure tõenäosusega Alex Matthias Tamme koduklubi Ljubljana Olimpija -, Rumeenia, Rootsi ja teiste Euroopa keskmike meistrid, samas ka Mattias Männilaane senine koduklubi Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Konverentsiliiga puhul on veel palju teadmatust, ent praeguse pildi järgi on Paide Linnameeskond asetatud ja Nõmme Kalju FC asetuseta klubiks. Kokku neljas Euroopasse sõitja on selgumisel - kas seda teeb karikavõitja (nelja parema seas on piletita JK Tallinna Kalev ja JK Narva Trans) või mullune Premium liiga neljas meeskond (Tallinna FC Flora).

Nii Meistrite liiga kui Konverentsiliiga paarid loositakse 17. juunil. Mängimiseks läheb juuli teisel ja kolmandal nädalal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.