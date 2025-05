52-aastane suusahüppelegend sihib üheksandat olümpiapiletit

52-aastane Jaapani suusahüppaja Noriaki Kasai kinnitas, et soovib sportlaskarjääri jätkata ja sihib üheksandat olümpiapiletit.

Suusahüppelegend esines hiljuti kodumaal telesaates, kus esitles oma kaheksat Guinnessi maailmarekordi sertifikaati. Viimase sertifikaadi pälvis Kasai selle eest, et temast sai möödunud hooajal enim MK-etappidel (579) osalenud suusahüppaja.

Juuni alguses 53-aastaseks saav Kasai püüdleb nüüd selle poole, et Guinness tunnustaks teda kui vanimat sportlast, kes hüpanud üle 200 meetri.

"Kui ma sooritasin seitsmenda maailmarekordi, siis mulle öeldi, et olen jõudnud [legendaarsele Jaapani pesapallurile] Ichiro Suzukile järele. Seega otsustasin, et tahan temast mööduda ja saada ka kaheksanda," rääkis Kasai Sports Hochile.

Lisaks teatas Kasai, et tema tuleva hooaja eesmärk on kindlustada endale koht eelseisvatel Milano Cortina taliolümpiamängudel. Kui see õnnestub, siis osaleb Kasai olümpiamängudel juba üheksandat korda.

"Ma pean alates suvest täisjõuga pingutama ja kõikidel võistlustel pjedestaalile mahtuma, et koondisesse tagasi pääseda," märkis Kasai.

Vanameistri enda sõnul on ta end viimastel kuudel vormis hoidnud jooksutrennidega. Mai lõpus plaanib ta alustada ettevalmistusi olümpiahooajaks oma iga-aastase treeninglaagriga Miyakojima saarel.