Snuuker proovib jalga olümpiaukse vahele saada

Snuuker proovis saada kohta nii 2021. aasta Tokyo mängudel kui ka möödunud aasta Pariisi mängudel, kuid mõlemal korral tulutult. Ferguson rääkis BBC-le, et soov olümpiale pääseda pole kuhugi kadunud ja hetkel sihitakse selle saavutamiseks 2032. aasta Brisbane'i mänge.

"Realistlikult võttes on Austraalia meie eesmärk. Oleme pidevas suhtluses mitmete organisatsioonidega. Selles kõiges on palju poliitikat, kuid snuukri mastaap ja tõik, kui olulise tähtsusega on Hiina Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, peaksid viima selleni, et keegi lõpuks tuleb ja ütleb: nüüd on käes snuukri aeg," sõnas Ferguson.

MM-il võidutsenud hiinlasest Zhao Xintongist sai esimene Aasiast pärit snuukri maailmameister. Ferguson on spordiala kasvu suhtes Hiinas optimistlik ja usub, et Zhaost võib peagi saada kõigi aegade enim teenivaim snuukrimängija.

"See on üsna julge avaldus, kui mõelda tiitlitele, mida võitsid sellised mängijad nagu Stephen Hendry ja Ronnie O'Sullivan, kuid snuukril on Hiinas tohutult suur turg. Brändide huvi meie spordiala vastu järjest kasvab ja erinevatel partnerlustel on lõputu potentsiaal," selgitas Ferguson.

"Zhao triumf on üks suurimaid sündmusi, mida snuukris on kunagi nähtud. Maailmameistri naasmine Hiinasse rahvuskangelasena viib meie spordiala uuele tasemele," lisas ta.