Kahtlejad vaigistanud Enrique: meie oleme ju põllumeeste liigast

"See tähendab meile kõigile väga-väga palju. Kõik unistavad finaali jõudmisest – see oli ka minu eesmärk, kui tulin PSG-sse ja hetkel püsime õigel kursil," ütles PSG peatreener Luis Enrique mängu järel.

PSG läheb finaalis vastamisi Milano Interiga, kes mängib finaalis teist korda viimase kolme aasta jooksul. "Kohtumine Interiga saab kindlasti väga raske olema, kuid usun, et nemad arvavad samamoodi. Inter mängib finaalis juba teist korda kolme aasta jooksul, mis näitab, et nad on suurepärane sats," jätkas Enrique.

PSG loots tegi seejärel torke Prantsuse jalgpalli kriitikute suunas. Prantsusmaa kõrgliigat peetakse Euroopa viiest suurimast kõrgliigast kõige nõrgemaks ja selle kohta kasutatakse halvustava alatooniga väljendit "põllumeeste liiga" ehk kõrgliiga, kus üks meeskond hooajast hooaega domineerib.

"Meie oleme ju põllumeeste liigast! Loomulikult on tore teisi tippklubisid võita. Meie naudime kõiki tulemusi ja kõiki komplimente, mis meile tehakse. Oleme noor võistkond, aga iseloomult ja mentaliteedilt palju enamat," ütles Enrique.

Arsenali peatreener Mikel Arteta arvas, et poolfinaali lõppskoor ei peegeldanud tegelikkust. "Lõpliku hinnangu annan siis, kui olen veidi rahunenud, kuid praegu tunnen, et olime neist palju paremad. Kui vaadata mõlemat mängu, siis nende parim mängija väljakul oli nende väravavaht [Gianluigi Donnarumma]. Olime neile palju lähemal kui lõpptulemus näitab," sõnas Arteta.

Arsenal lõpetab hooaja viiendat korda järjest ilma ühegi karikata. "Olen mängijate üle väga uhke. Kaks aastat tagasi ei uskunud keegi, et me Meistrite liigasse kvalifitseerume, rääkimata sellest, et võiksime koduliigas teiseks jääda ja Meistrite liigas konkureerida," märkis Arteta.

Finaal toimub 31. mail Müncheni Bayerni kodustaadionil Allianz Arenal.