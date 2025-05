Euroliiga kohtunikud nõuavad mõjukate ähvardajate karmimat vastutuselevõtmist

Giannakopoulos on kasutanud kohtunike kohta terminit "Euroliiga maffia" ja lisanud, et "vaatame, kas neid julgetakse uuesti mängule määrata". Ta on oma kommentaaride eest juba saanud liigalt 100 000 eurot trahvi.

UEBO avaldas pärast veerandfinaale avaliku pöördumise, kus ei nimetanud Giannakopoulose nime, vaid kasutas umbisikulist väljendit "klubiomanik", kuid ilmselgelt oli see suunatud tema käitumisele.

Kohtunike ühingu hinnangul oli tegemist ähvardamise ja alusetute süüdistustega. "Need segasid kohtunike määramise protsessi, kahjustasid meie liikmeid isiklikult ja professionaalselt ning õõnestasid usaldust mängu vastu," teatas UEBO. "Mõnes linnas on politseieskort nüüd tavapärane. Kas peame enne reaalsete meetmete võtmist ootama midagi hullemat?"

UEBO tunnistas, et sarnaselt mängijatele ja treenerite eksivad ka õigusemõistjad. "Kuid meie ametnikud on kõrgelt koolitatud spetsialistid, kes vaatavad üle ja analüüsivad iga sooritust, töötades pidevalt selle nimel, et saada paremaks."

UEBO kutsus üles esitama kohtunike ebaeetilise käitumise korral tõendeid. "Kui aga süüdistusi esitatakse hoolimatult, ilma tõenditeta ja selge kavatsusega manipuleerida avalikku arvamust, avaldada survet otsustajatele või hirmutada kohtunikke, siis nõuame rangeid ja koheseid meetmeid," jätkas ühing.

"Need teod kahjustavad võistluste usaldusväärsust, nad ohustavad üksikisikuid ja neid ei pea taluma. Ainult rahalistest karistustest ei piisa."

Panathinaikos alustas Euroliiga veerandfinaalide ehk tuliseimas vastasseisus mängudega kolm-kaks Türgi klubi Anadolu Efesi ja tagas koha finaalturniiril, kus minnakse poolfinaalis kokku teise Türgi meeskonna Istanbuli Fenerbahcega.