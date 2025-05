Barcelona ei olnud poolfinaalis vilega rahul: UEFA peaks kohtunikku uurima

Barcelona ja Inter mängisid poolfinaali avakohtumises välja põneva 3:3 viigi, kuid korduskohtumine osutus veelgi põnevamaks. Inter läks mängu 2:0 juhtima, aga Barcelona jõudis teise poolaja alguses kiiresti viigini.

68. minutil tõmmati Lamine Yamal trahvikasti piiril pikali ning VAR-iga määrati, et viga tehti napilt väljaspool kasti ehk Barcelona sai penalti asemel karistuslöögi.

87. minutil läks Hispaania klubi siiski juhtima, aga Inter vastas sellele tabamusele üleminutitel, kui Francesco Acerbi kohtumise lisaajale viis. Lisaajal lõi ainsana värava Inter ning Itaalia klubi pääses kahe mängu kokkuvõttes 7:6 võiduga Meistrite liiga finaali.

Barcelona peatreeneri Hansi Flicki sõnul oli vile võõrustaja poole kaldus. "Ma ütleks, et mõned olukorrad olid 50-50 olukorrad, aga need kõik läksid Interi kasuks. Peame sellega leppima, see on jalgpall. Võime oma esituse üle uhkust tunda. Saame järgmine aasta uuesti Meistrite liiga võidu poole pürgida," ütles peatreener.

Mängu peakohtunikuks oli poolakas Szymon Marciniak, kes vilistas ka 2022. aasta MM-i finaalmängu, kuid Barcelona poolkaitsja Pedri sõnul on Marciniakiga ka varem probleeme olnud. "See pole esimene kord, kui meil selle kohtunikuga nii läheb. UEFA peaks teda uurima," sõnas Pedri. "Kõik olukorrad läksid neile. On asju, mida ma ei mõista ja neid on raske selgitada."

Pedri viitas eelmainitud olukorrale, kus Henrikh Mkhitaryan tõmbas Yamali karistusala joonel maha. Marciniak määras esialgselt olukorras küll penalti, aga VAR-iga konsulteerimise järel jäi Barcelona sellest ilma ning karistuslöök lendas üle lati.

Teine finalist selgub kolmapäeva hilisõhtul, kui Pariisi Saint-Germain võõrustab korduskohtumises Londoni Arsenali. PSG võitis esimese kohtumise võõrsil 1:0.