Eerme sõlmis Austria klubiga lepingupikenduse: hea on ühes kohas olla

Endine Tallinna HC Panteri juhendaja Märt Eerme sõlmis mullu suvel lepingu Austria hokiklubi HC Bregenzerwaldiga ning tänavu saavutati põhiturniiril 11 võiduga (üks lisaajal) 12. koht ehk eelviimane koht.

Samas lubas Alpi hokiliiga ülesehitus neil siiski play-off'i koha nimel võidelda ja eestlase juhendatav klubi saavutas vahegrupis esikoha. Järgnes kahe võiduni peetud seeria Gherdeina klubiga, mille Bregenzerwald võitis kaks-üks. Sõelmängudes mindi vastamisi aga põhiturniiri esinumbri Eisbareniga, kes kaotas oma teekonnal meistritiitlini vaid ühe kohtumise.

"Kui vaatame selle pilguga, et mis plaanid meil olid hooaja eel, nimekirjad mängijatest ja koosseisudest. Meil oli väga palju vigastusi. Septembrini treenisime põhimõtteliselt kolme viisikuga, mida ma pole kunagi elus läbi teinud. Väga palju selliseid asju ei juhtu," ütles Eerme Vikerraadiole.

Samas said vigastuste tõttu noored mängijad palju mänguaega ja kogemust. "Kõik said mänguaega suhteliselt võrdselt, meil läks kogu aeg ülesmäge. Võitsime alagrupi ja siis oli pre-playoff, kus läksime teise alagrupi meeskonnaga kokku ja võitsime ka selle. See oli klubi ajaloos esimene kord pre-playoff võita ja kaheksa sekka minna. Seda on kolm-neli korda varem mängitud ja nad on iga kord kaotanud," lisas Eerme.

Teiste klubide treenerid märkasid eestlase tehtud tööd. "Cortina treener, kes on üks Soome kogenumaid treenereid, ütles mitu korda peale mänge, et me peaks olema palju kõrgemal kui tabeliseis on. Kui pre-playoff'i mängisime, siis endine NHL-i mängija ütles, et oli väga hea meie poolt mängitud seeria. Mängisime väga hästi ja asjad olid paigas, seda oli hea kuulda," rääkis Eerme.

Oma debüüthooaega Bregenzerwaldi juhendajana peab eestlane õpetlikuks. "Oli väga palju erinevaid asju, millega tuli tegeleda, millega varem pole pidanud silma pistma. Seetõttu pidi väga palju vaeva nägema, et hoida kõigepealt positiivset meeleolu mängijatel. Et kõik tahaksid jäähalli tulla ja hoida lippu kõrgel, jätkaks samamoodi edasi," ütles ta.

"Kui keegi on küsinud, olen ausalt öelnud, et raske hooaeg oli. Aga väga õpetlik. Olen väga tänulik, et sai sellises olukorras ka oldud," lisas Eerme.

Märt Eerme Autor/allikas: Patrik Tamm / ERR

Eesti esiklubist tugevasse Alpi hokiliigasse siirdunud treeneri jaoks on hokikultuuris suured erinevused. "Üks on täis profimeeskond, kus kõik saavad mingit tasu selle eest. Mõni üksik teeb siit kõrvalt mingit tööd või õpib, paljud on ikkagi jäähoki pärast siin. Suurim erinevus ongi liiga tase, liiga on palju ühtlasem kui on näiteks Läti oma," rääkis ta. "Meil oli 36 liigamängu, neist 20 olid ühe värava mängud. Hiljem oli see summa veel suurem, see oli väga tasavägine. See on kõige suurem erinevus. Viimane meeskond võib esimest võita."

Eerme rääkis, et Austria klubi päris niisama Eestist treenerit otsima ei tulnud, suurima tõuke andis vast pikalt Eesti koondise juures töötanud soomlane Jussi Tupamäki, kes oli ise samuti varasemalt Bregenzerwaldi treener. "Lisaks sellele ka mu kool, kus õppisin Soomes Vierumäel. Siin on enne palju treenereid olnud selle taustaga, väga hea maine on sel koolil ja neil treeneritel," lisas Eerme.

"See ei olnud kindlasti lihtne Eesti treeneril kuskile välismaale pääseda. Klubi maine ka, nad ei ole vahetanud treenereid nagu sokke. Selles mõttes sai tulla hea tundega, teadsid, et kui asjad hästi ei lähe, siis ei näidata näpuga kohe sinu peale. Vaadatakse sügavamalt neid asju," ütles ta.

Hooaeg on küll läbi, kuid Eerme on jätkuvalt klubi juures. Paistab, et klubi jäi eestlase tööga rahule? "Jätkan järgmised kaks hooaega siin," ütles Eerme. "Hea on ühes kohas olla. Kõik tingimused, töö- ja elamistingimused, piirkond, tase on väljakutsuv. Ei ole midagi, mille üle saaks nuriseda."

Samas näeb ta tulevikus veel ennast mõne kogenuma treeneri kõrval. "Õppida ja näha pisut kõrvalt. Sellist mentorirolli ise endale otsiks. Ei saa küll kindlalt öelda, et see nii läheb, aga ise tahaks ja näen, et see oleks veel hea arenguetapp kuskil tugevamas liigas," sõnas Eerme.