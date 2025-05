Soome tipptennisist avalikustas võitluse paanikahäirega

Kaks aastat tagasi meeste tennise maailma edetabelis 37. reale kerkinud Soome tennisist Emil Ruusuvuori avalikustas, et on viimased neli aastat heidelnud paanikahäirega.

26-aastane Ruusuvuori on viimastel aastatel teinud tähelennu, kerkides 2022. aastal maailma esisaja sekka. Aasta hiljem tõusis soomlane maailma 37. reketiks ning püsis seejärel esisajas kuni eelmise aasta lõpuni, kuid talvel teatas ta, et teeb tervise tõttu poole aasta pikkuse pausi.

Nüüd avalikustas tipptennisist, et viimased aastad on tema jaoks vaimselt väga keeruliseks kujunenud. "Kui otsustasin naasta, ei rääkinud ma teile kõigest. Meil on kõigil oma katsumused, aga tundsin, et pean jagama mõtteid sündmuste käigu kohta ja selle kohta, kui julm sportlase igapäevaelu on," kirjutas Ruusuvuori ühismeedias.

Ruusuvuori tegi mullu soliidse hooaja ja osales kolmel slämmiturniiril. Prantsusmaal langes ta konkurentsist avaringis, kuid Wimbledonis teenis ta kaks võitu, alistades seejuures toona maailma edetabelis 11. real paikneva Stefanos Tsitsipase.

"Mul oli neli aastat tagasi esimene paanikahoog. Mäletan eelmise aasta Wimbledoni turniiri viimasest matšist väga vähe," lisas soomlane. "Eelmisel aastal hakkasid hood aina halvemaks minema, nii väljakul kui ka sellest eemal. Seepärast võtsingi kuueks kuuks pausi ja ei käinud üheski tenniseklubis neli ja pool kuud. Ma lihtsalt ei suutnud väljakule astuda."

Ruusuvuori naasis väljakule selle aasta alguses ning on mänginud peamiselt Challengeri turniiridel. Kokku on soomlane osalenud seitsmel turniiril aga teeninud vaid viis võitu, kahel turniiril on ta ka loobumisvõidu andnud. Maailma edetabelis on ta langenud 235. reale.

2023. aasta suvel oli ta Wimbledoni turniiril Anett Kontaveidi paariline segapaarismängus, kui eestlanna oma karjääri lõpetas.