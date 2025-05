Kvitova sai emana esimese võidu

Terve mulluse hooaja vahele jätnud ja juuli alguses poja Petri sünnitanud Kvitova mängib emana viiendat turniiri ja nüüd sai ta Roomas peetaval kõrgeima kategooria WTA turniiril lõpuks ka esimese võidu.

Pika pausi tõttu maailma edetabelis 830. reale langenud Kvitova oli avaringis 7:5, 6:1 parem rumeenlanna Irina-Camelia Begust (WTA 83.).

"See on natuke veider, et see esimene võit [emana] tuli siin," tunnistas Kvitova, kes viimati suutis Roomas mitu matši võita kümme aastat tagasi, kui jõudis seal veerandfinaali. "Ma pole siin kunagi oma parimat tennist mänginud. Aga mõistagi on võitmine palju mõnusam tunne kui kaotamine."

Enne veebruaris naasmist mängis Kvitova viimati 2023. aasta sügisel Pekingis. "Olin 95 protsenti kindel, et ma ei tule tagasi," avaldas ta. "Mul oli sellel hetkel tennisest kõrini, mõtlesin, et ma ei suuda enam ja seetõttu otsustasime, et proovime last saada."

Pärast poja sündi hakkas süda aga taas tennise poole kiskuma. Nimelt ei saanud ta raseduse ajal olla nii aktiivne, kui oleks tahtnud ja seetõttu tahtis ta pärast sünnitust võimalikult kiiresti jälle reketit kätte võtta. "Kui pärast rasedust lõpuks jälle midagi teha tohtisin, mängisin tennist, ja see tunne oli nii hea!" meenutas Kvitova. "Naersin rõõmust! Iga löök tuli välja ja mõtlesin, et see on mul ikka kätes olemas."

"Muidugi pole ma praegu nii heas vormis, kui tahaksin olla, aga isegi trennides on näha, et mäng liigub ülespoole," jätkas ta. "Ükskõik kui kaua ma nüüd jätkan, kavatsen seda lihtsalt nautida."

Järgmisena läheb Kvitova vastamisi 27. asetatud Ons Jabeuriga. Seejuures juhib Kvitova nende omavahelistes mängudes 4:2, aga liivaväljakul pole nad varem mänginud.