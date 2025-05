Selgusid meeste 3x3 korvpallikoondise kandidaadid EM-kvalifikatsiooniks

3x3 koondiste peatreener Siim Raudla nimetas kandidaatide hulka üheksa mängijat, kes alustavad ettevalmistusperioodi 6. mail Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones, vahendab basket.ee.

"Tänavuseks ettevalmistusperioodiks on kandidaatide nimekiri võrreldes eelmise hooajaga veidi lühem ja ka noorem, kuna alustame tavapärasemast varasemalt mängijatega, kelle saalikorvpalli hooaeg on praeguseks lõppenud. See tagab meile pikema treeningperioodi ning loodetavasti toob edu ka eesootavatel turniiridel," sõnas Raudla.

Finaalturniirile jõudmiseks tuleb jõuda 12 meeskonna konkurentsis kolme parema hulka. Lisaks Eesti koondisele osalevad turniiril Leedu, Saksamaa, Tšehhi, Itaalia, Iisraeli, Sloveenia, Slovakkia, Montenegro, Suurbritannia, Portugali ja Gruusia rahvuskoondised.

"Pärast Pariisi olümpiamänge on kõikide koondiste jaoks alanud uus olümpiatsükkel ja kuna osaleme sel suvel U-23 koondistega ka Rahvuste liigas, siis soovisime kaasata võimalikult palju just antud vanuseklassi mahtuvaid mängijaid, et tagada neile tulevikku vaates maksimaalsel määral nii treening- kui ka võistluskogemust," lisas Raudla.

Meeste koondise kandidaadid

Ralf Küttis (Keila Coolbet)

Oliver Suurorg (Pärnu Sadam)

Jorgen Rikberg (Viimsi)

Ralf Sats (Keila Korvpallikool)

Gert Kaldmäe (Tere Kadrina Karud)

Christopher Lenk (Keila Coolbet)

Aleksander Oliver Hint (Viimsi)

Espen Mägi (Keila Korvpallikool)

Ken-Martti Reinart (Viimsi)