Norra kahevõistlustipp kaalub karjääri lõpetamist

Norra suusaliit avalikustas teisipäeval kahevõistlejad, kes pääsesid tulevaks hooajaks A-koondisesse ja kuigi 34-aastane Graabak oli üks väljavalitutest, siis sportlane ise ütles kodumaa meediale, et ei pruugi üldse sportlasteed jätkata.

"Tõsi, mind valiti koondisesse, kuid ma pole oma tuleviku osas veel lõplikku otsust teinud," ütles Graabak Norra väljaandele NTB. "Ma ei oska kindlat tähtaega öelda, aga selle otsuse langetamine ei võta ilmselt väga kaua."

Tänavu kevadel teatas karjääri lõpetamisest legendaarne Jarl Magnus Riiber. Norra kahevõistlejate spordidirektor Ivar Stuan loodab, et Graabak tuleb siiski spordiala juurde tagasi ja hakkab Jens Luraas Öftebroga heitlema koondise esinumbri staatuse eest.

"Meil on kaks selget kandidaati, kes võiksid koondises võtta üle liidrirolli, nüüd kui Jarl pole enam pildis. Nii Jens kui ka Jörgen oleks tulnud Trondheimis maailmameistriks, kui Jarl poleks võistelnud," ütles Stuan. "Samas teame, et olümpiakoondisesse mahub vaid kaks-kolm sportlast, kuid Jens ja Jörgen on kindlasti meie suurimad medalinõudlejad."

"Stuanil on väga suur soov, et see juhtuks, ja ma hindan seda," märkis Graabak. "Eks näis, kuhu ma lõpuks jõuan, kuid see [olümpia] on kindlasti võimalus."

Graabaki ja Luraas Öftebro kõrval hakkavad A-koondises treenima veel Simen Tiller, Einar Luraas Öftebro, Andreas Skoglund, Espen Andersen ja meie enda Kristjan Ilves.

Naistest osutusid valituteks Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen ning õed Mari ja Marte Leinan Lund. Uueks tulijaks on 17-aastane Ingrid Laate, kes on valitsev juunioride maailmameister.