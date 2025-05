Maple Leafs alistas üheksaväravalises lahingus Panthersi

William Nylander ja Morgan Rielly viisid Maple Leafsi esimese perioodi lõpuks 3:1 juhtima ning teisel perioodil kasvatas Christopher Tanev vahe kolmeväravaliseks.

Kuigi Panthers viskas viimasel kolmandikul kolm väravat tagasi, siis Maple Leafsi poolel oli korra täpne Matthew Knies ja võõrustajale sellest piisas, et kohtumine võita 5:4 (3:1, 1:0, 1:3).

Maple Leafsi võitu jäi varjutama väravavahi Anthony Stolarzi peavigastus. Nimelt sai Stolarz teisel kolmandikul Panthersi ründajalt Sam Bennettilt küünarnukiga vastu kukalt ja oli sunnitud kohtumise pooleli jätma.

"Küünarnukk pähe – selge viga. Ma ei mõista, miks seda ei vilistatud. Ma saan aru, et kohtunikud ei näe kõike, mis jääl toimub, aga see oli ilmselge viga," kurjustas Maple Leafsi peatreener Craig Berube. "Loodetavasti liiga vaatab selle olukorra üle ja kaitseb mängijaid rohkem," lisas võiduvärava autor Knies.

Panthersi juhendaja Paul Maurice ei pidanud olukorda karistuse vääriliseks. "Loodan, et Anthonyga on kõik korras. Ta on väga tore mees ning loodetavasti paraneb kiiresti".

Seeria teine kohtumine toimub Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva Torontos.