Inzaghi aitas kuulsa Itaalia linna sel sajandil esmakordselt kõrgliigasse

Pisa mängis Itaalia kõrgliigas viimati hooajal 1990/91, sel ajastul kuulusid klubi mängijate sekka nii Diego Simeone, Massimiliano Allegri kui endine Brasiilia kapten Dunga. Suurema osa viimasest 34 aastast on Pisa mänginud esiliigas või tugevuselt kolmandas divisjonis.

Sel hooajal on Pisa Itaalia esiliigas kaks vooru enne hooaja lõppu 36 mängust võitnud 22 ja viigistanud kuus, 72 punktiga kaotab meeskond Sassuolole kümne punktiga, aga edestab kolmandal kohal olevat Speziat nüüd üheksa punktiga.

Pisa peatreeneriks on endine Itaalia tippründaja Filippo Inzaghi, kelle vend Simone juhendab praegu Itaalia meistrit Milano Interit. Pippo Inzaghi alustas treenerikarjääri 2014. aastal, aga Pisa on esimeseks klubiks, kus tema võiduprotsent on üle 50.

"Meeskonnad nagu Pisa saavad mängijate ja treenerite karjääre käivitada. Pippo on tagasi saanud selle, mille ta kaotas. Loodan, et Pippo jääb siia kauaks, aga kui meist saab kasvupinnas mängijatele, treeneritele ja spordidirektoritele, kes liiguvad edasi kuulsamatesse meeskondadesse, tähendab see, et oleme teinud head tööd," rääkis Pisa president Giuseppe Corrado Rai raadiole.