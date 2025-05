Maaris Meier jõudis Portugalis taas pjedestaalile

Võistluse võitis Beatriz Guerra (Guilhabreu MTB Team) ajaga 1:47.53. Meier kaotas võitjale kolme minuti ja 38 sekundiga. Kolmandana finišeeris Mariana Machado (S.U.C MTB Racing Team; +10.44), vahendab EJL.ee.

"Rada oli väga äge, korralik olümpiakross tõusude ja laskumistega. Ei midagi super tehnilist, aga kui sõita meeldib, siis rada oli tehtud nii, et saab kasutada kenasti laskumistel tekkinud inertsi," kirjutas Meier blogis. "Pühapäevaks oli korralikult sadanud ja kuigi rada oli sõidetav, siis palju aeglasem kui kuivaga. Meile anti ringide arv kuivade rajaolude järgi ehk sai päris pikalt sõita."

Meieri sõnul sai ta stardist korralikult ära. "Tõusu lõpul proovisin veel esimesena singlile saada, kuid hilisem võitja blokeeris mind kenasti ära. Nägin, et olin mudastel singlitel palju kindlam, kuid mul ei olnud nii kiiret jalga, et tõusudel kaasa minna. Nautisin iga hetke ja isegi raskemaid tõuse, kuna sealgi tuli tehniline sõitmine kasuks, et teatud nõksudest üles saada. Oli tore päev rattal."