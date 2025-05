Selgus EM-valiksarjaks valmistuva Eesti võrkpallikoondise koosseis

Sel suvel kogunetakse 30. juunil Tartus, enne seda tehakse trenni individuaalsete kavade järgi. Mõlemad EM-valiksarja mängud peetakse võõrsil, kui 13. augustil kohtutakse Osijekis Horvaatiaga ning 17. augustil Põhja-Makedoonias toimuvas kohtumises Iisraeliga.

Eesti kuulub valiksarjas D-alagruppi, mängudega tehti algust eelmisel suvel ja Eesti alistas kodus nii Iisraeli (3:1) kui Horvaatia (3:0), olles alagrupis kuue punktiga liidrikohal.

Enne valiksarja peab koondis ka mitmeid kontrollmänge kodus Kalevi spordihallis, kus vastaseks Rootsi, Belgia ning Läti.

Peatreener Alar Rikberg alustab ettevalmistust 16 mängijaga. "16 meest on koosseisus kahel põhjusel, esiteks on Euroopa Kuldliiga mängude ärajäämise tõttu suvi suhteliselt lühike ning pole aega potentsiaalselt koondise uksele koputajate taset hinnata ja nende arendamisega tegeleda. Teiseks oli ka alaliidu palve kulusid kokku hoida ja nimekirja mitte liiga suureks ajada ning nii ongi koosseisus teada-tuntud tasemega mehed," selgitas Rikberg.

"On mõned olulised puudujad nagu Oliver Venno, Timo Tammemaa ja Henri Treial, kelle eemalejäämise põhjused on kas tervisest tulenevad või isiklikud. Martti Juhkami puhul on ilmne, et kui ta tahab karjääri klubi tasemel veel jätkata, siis tema tervis ei võimalda lisaks veel ka koondise koormusele vastu pidada," ütles juhendaja.

Kui enamjaolt on koosseisus viimastel aastatel koondist esindanud mängijad, siis uue tulijana on nimekirjas libero Cris Karlis Lepp, kes on varasemalt olnud kandidaatide seas, aga pole ametlikes kohtumistes koondise särgis platsil käinud. "Koosseisu pääsemise kriteeriumid olid mängijate üldine tase, möödunud hooajal tehtu ning ka nende konditsioon – nii praegune seis kui perspektiiv, millise intensiivsusega peaks koondis koos püsima. Meie eesmärk sel suvel on selge – tahame mullu alustatu lõpule viia ehk EM-valiksarjast edasi finaalturniirile pääseda," lisas Rikberg.

EM-valiksarjaks valmistuva koondise koosseis:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelnieks, üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, statistik Karlo-Remy Kallend, füsioterapeudid Mark Leinfeld ja Gardo Maruste, mänedžer Robin Ristmäe.

Kontrollmängud enne EM-valiksarja:

27. juuli kell 17.00 Eesti – Rootsi

28. juuli kell 18.00 Eesti – Rootsi

1. august kell 16.00 Eesti – Belgia

2. august kell 12.00 Eesti – Belgia

8. august kell 18.00 Eesti – Läti

9. august kell 16.00 Eesti – Läti

EM-valiksarja mängud:

13. august Horvaatia – Eesti (Osijeki, Horvaatia)

17. august Iisrael – Eesti (Põhja-Makedoonia)

D-alagrupi seis:

Eesti 6 punkti

Iisrael 3 punkti

Horvaatia 0 punkti