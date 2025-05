Osaka sai liivaväljakuil esimese võidukarika

Osaka võidutses Prantsusmaal Saint Malos peetud WTA 125 kategooria turniiril, mis on umbes nagu meeste seas ATP Challengerid ehk WTA turniiridest aste madalamal ja see võit ei lähe WTA turniirivõitude arvestusse.

Madridis peetud kõrgeima kategooria WTA turniiril avaringis konkurentsist välja langenud Osaka võttis vastu korraldajate vabapääsme Saint Malo turniirile, kus loovutas viie mängu jooksul kaks setti. Finaalis alistas Osaka 6:1, 7:5 sloveenlanna Kaja Juvani (WTA 356.).

See oli vahepeal emapuhkusel olnud Osakale esimene turniirivõit pärast 2021. aasta Austraalia lahtisi meistrivõistlusi.

"Natuke irooniline, et pärast naasmist sain enda esimese võidukarika väljakukattel, mida pidasin enda kõige kehvemaks," kirjutas Osaka ühismeedias. "Aga see on üks mu lemmikumaid asju elus, et alati on ruumi kasvada ja areneda. Aitäh kõikidele, kes on sel teekonnal minuga olnud!"