Casper Ruud võitis karjääri suurima tiitli

Kaks ja pool tundi kestnud finaalis alistas Ruud 7:5, 3:6, 6:4 briti Jack Draperi. Seejuures avasetis jäi Ruud 1:3 ja 3:5 taha, aga võitis siis neli geimi järjest. Teises setis võitis Draper 3:3 seisust kolm geimi järjest, päästes enda servil ka kaks murdepalli. Otsustavas setis päästis esmalt Draper pikaks läinud kolmandas geimis kolm murdepalli, järgmises geimis päästis Ruud kaks murdepalli ning viiendas geimis sai norralane lõpuks murde kätte ja sellest ühest murdest piisaski.

Ruudile oli see kolmas Mastersi finaal, varasemates polnud ta settigi võitnud.

"Mõistagi on see väga hea tunne, olen seda kaua oodanud," õhkas Ruud. "See oli üks suurtest eesmärkidest, olen sellest lapsest saadik unistanud ja see on suurepärane tunne, et sain sellega hakkama. Ja ka see, kuidas võitsin – see oli suurepärane mäng. Teadsin, et Jack on sel hooajal olnud uskumatus vormis ja ka siin turniiril. Nii et teadsin, et kui ma enda parimat tennist ei näita, on minuga kõik."

"Õnneks mängisin hästi! Jackist on saanud suurepärane mängija igal väljakukattel. Ta on võitnud turniiri kõikidel katetel peale liiva ja nüüd jõudis ta siin finaali. Tal on tõesti suurepärane aasta," kiitis Ruud vastast. "Mulle on see edaspidiseks suur tõuge ja loodan samas hoos jätkata."

Kolmel korral ka slämmiturniiril finaalis mänginud Ruudist sai esimene norralane, kes on Mastersi võitnud. Ühtekokku on tal nüüd 13 ATP turniirivõitu.

Madridis kordas ta karjääri parimat saavutust, alistades turniiri jooksul kolm esikümnemängijat. Eelmises maailma edetabelis üle pika aja esikümnest välja langenud ja 15. kohale kukkunud Ruud tõusis ühtlasi tagasi esikümnesse, kerkides seitsmendaks. Draper parandas koha võrra positsiooni ja tõusis esimest korda viiendaks.