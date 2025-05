Kohtuniku otsus kukutas Kristin Läti esikohamängust

Lätt hoidis viimase ringi eel skooriga 21 alla par'i teist kohta, kaotades liidripositsiooni hoidnud Missy Gannonile kolme viskega. Kolmas oli Paige Pierce (20 alla par'i) ja neljas Silva Saarinen (17 alla par'i), vahendab Delfi.

Finaalringi esimene pool kulges Lätil keeruliselt. Kümnendast kuni 15. korvini teenis aga Lätt koguni viis birdie't, mis tõstsid ta tagasi esikohamängu.

Nõnda mindi viimasele kolmele rajale vastu seisus, kus Läti skoor oli 26 alla par'i, liider Gannonil aga 27 alla par'i ehk kõik oli lahtine. 16. korvi mängimist alustas Lätt täpse viskega, kuid teisel viskel määrati Eesti mängijale karistus. Nimelt leidis liidergrupiga rajal kaasas käinud kohtunik, et Lätt tegi jalavea ehk hoidis ketast käes hetkel, mil tema jalg liikus. Seega liideti Läti skoorile 16. rajal üks vise lisaks, mis tähendas automaatselt bogey't ja suurest mängust kukkumist.

Kuna viimasel kahel korvil mängis Lätt par'i ja Gannon ei vääratanud, kuulus aasta esimese slämmiturniiri võit ameeriklannale.

"Mõistan, et kohtunikud teevad enda tööd ja püüavad tagada ausat mängu, mida ma täielikult austan, aga järjepidevus loeb," kommenteeris Lätt ühismeedias. "Kui selliseid reegleid järgida, peaksid need võrdselt kõikidele kehtima, igas grupis, kogu aeg."

"Muidugi ei tahaks ma kunagi ebaõiglaselt edu saada, aga see olukord oli kummaline. Kui küsisin kohtunikult, kas ta on sajaprotsendiliselt kindel, et ketas oli endiselt mu käest, kui mu jalg liikus, vastas ta, et ei saa kahele asjale keskenduda ja ta ei näinud seda, samas tundis ta end 100 protsenti mugavalt mulle karistust määrates," jätkas Lätt. "See on naljakas ja kurb samaaegselt, aga eelkõige on tema vastus murettekitav, sest paista, et reeglit tõlgendatakse valesti ja see tekitab frustratsiooni, sest selliseid otsuseid tehakse üksinda."

"Võtan vastutuse selle eest, et lasin sel end häirida ning kasutan seda kütusena, et enda mängu paremaks saada ja edaspidi veel paremini keskenduda," lisas Lätt. "Tean, et polnud nädala parim mängija, tegin palju vigu. Lähen koju ja hakkan nende asjade kallal töötama."