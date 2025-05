Kombe: see on selline meeskond, kus sul on alati vend kõrval

Laupäeval toimunud finaalseeria kuuendas mängus alistati võõrsil Lappeenranta SaiPa lisaajal 3:2 ja võideti seeria mängudega neli-kaks. Seejuures võinuks tiitel tulla ka päev varem kodus, aga siis sai seeria teise võidu SaiPa.

"Me teadsime kogu aeg, et oleme paremad. Reede oli esimene mäng, kus oleksime saanud meistriks, aga mõtlesime liiga palju ja mängust ei tulnud mitte midagi. Nüüd hakkasime mängima oma mängu, mida oleme terve aasta mänginud ja tuli ära," lausus Kombe ERR-ile.

"Pole veel mõelnud nii palju, et saaks sellest aru, mis on juhtunud. See on suur asi," lisas Kombe ja tõi ühe edu põhjuseni välja hea küünarnukitunde. "See oli selline meeskond, kus sul on alati vend kõrval. Alati kaitseb keegi. See on see sõna - vend."

Pärast kuuendat finaalmängu läks mõistagi peoks ja öösel tagasi kodulinna jõudnuna ootasid hokimehi hilisest tunnistama hoolimata paljud poolehoidjad. "Mingi 000-6000 inimest oli öösel kell kolm ootamas. Väga lähe oli. See on Kuopios väga suur asi," ütles Kombe.

KalPas ka jätkata plaaniv Kombe jääb oma lõppenud hooajaga tervikuna väga rahule. "Kogu aeg kasvas-kasvas-kasvas mänguaeg. Sain rohkem [arvulisele] ülekaalule [mängima] ja nii edasi. Oli väga hea hooaeg."

Eesti meestest on varem Soome hokimeistriks kroonitud ka Siim Liivik.