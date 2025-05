Kalju treener Artjunin: meie taktika töötas väga hästi

"Väga magus võit. Ma arvan, et meie taktikaline plaan töötas väga hästi," lausus meeskonna peatreeneri kohusetäitja Artjom Artjunin intervjuus ERR-ile. "Kõige tähtsam on see, et mängijad said aru, mida neilt nõuame ja nad tegid täna supertööd."

Kalju võitis kuuenda mängu järjest. Hooaja alguses punktid nii lihtsalt ei tulnud. "Ma ei ütle, et meil oli raske. Punktide mõttes oli raske, aga mängupildiga olime enam-vähem rahul. Nüüd hakkavad need võidud tulema," lisas ta.

"Ettevalmistusprobleemid on kogu aeg rasked nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Aga nüüd, kui on rohkem mänge, siis on mängijatel ka parem," ütles Artjunin. "Tänane mäng näitas, et oleme õigel teel."

Levadia peatreener Curro Torres kommenteeris, et kodumeeskond alustas kohtumist suurema intensiivsusega. "Meil oli kolm-neli-viis võimalust, peame neid paremini kasutama ja olema agressiivsemad," sõnas ta.

"Teisel poolajal oli normaalne, aga mäng oli närvilisem. Aga minu jaoks oli täna hea mäng. On võimalik mängida paremini, aga see on minu vastutada, et meeskond paremini mängiks."

Peamiste rivaalide vastu on sel hooajal saadud juba kaks kaotust, lisaks on tulnud üks viik. "See on jalgpall. See on tavaline," ei näinud Torres põhjust paanikaks. "Hooaeg on pikk, praegu on alles mai. Mõtleme selle üle tõsiselt. Homme on uus päev ja saab teha vigade parandust."