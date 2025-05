Soomlase kübaratrikk viis Dallase Stanley karikavõistlustel edasi

Pingeline avaseeria Dallase ja Colorado vahel rändas otsustavaks mänguks põhiturniiril kolmanda koha saanud Dallase kodujääle, kuid esimesena jõudis tabamuseni Avalanche, kui Josh Manson teisel kolmandikul külalised juhtima viis. Nathan MacKinnon viskas 31 sekundit pärast otsustava kolmandiku algust veel ühe värava ning Dallas jäi kodupubliku ees 0:2 kaotusseisu.

Colorado poolt 2015. aastal draft'is valitud ning Avalanche'i üheksa hooaega esindanud soomlane Mikko Rantanen kerkis siis aga kangelaseks, kui viskas kaks väravat ning kohtumine oli kuus minutit enne lõpusireeni taas viigis.

Dallas kasutas seejärel ülekaalu ära ja Wyatt Johnston viis neli minutit enne kohtumise lõppu võõrustaja juhtima. Hoogu läinud Stars vastasele enam väravat ei lubanud ja Rantanen pani võidule ja seeriale sekundid enne lõpusireeni punkti, kui vormistas tühja väravasse kübaratriki.

"Seeria võitmine on imeline tunne," ütles 28-aastane soomlane pärast suurepärast esitust. "Seeria ei läinud nii nagu arvasime. Ma ootasin küll seitsmendat mängu, aga need Ameerika mäed... Me uskusime terve aeg. Sain esimese värava kirja ja rahvas tuli järele."

Colorado valis Rantaneni 2015. aasta talendikorjes kümnenda valikuga ning soomlane tegi klubi eest vägagi resultatiivseid hooaegu, mida premeeriti 2019. aastal suure lepingupikendusega. 2022. aastal võitis Rantanen Coloradoga NHL-i meistritiitli, kuid 2024-25 hooajal, aasta enne tema lepingu lõppemist ei jõutud Avalanche'iga pikenduse osas üksmeelele.

Colorado saatis soomlase vahetustehinguga Carolina Hurricanesi, kus ta hooaja lõpuni mängis, aga soomlane ei andnud ka neile allkirja. Rantanen nõustus lõpuks hoopis Dallase pakkumisega ja Carolina saatis ta vahetustehinguga Starsi. Dallas pidi soomlase eest välja käima kaks draft'i esimese vooru valikut, kolm teise vooru valikut ning talendika Logan Stankoveni. Lisaks sõlmis soomlane kaheksa aasta pikkuse lepingu, mille koguväärtus on 96 miljonit dollarit.

"Tundub ju sobiv," ütles võiduvärava autor Wyatt Johnston. "Loomulikult tahame tiimikaaslaste jaoks võita, aga see kehtib veidi rohkem kuti kohta, kes mängib meie tiimis nii suurt rolli ja tegi seda enne nende heaks. Kõik teavad, kuidas see vahetustehing kulges. Nii lahe, oleme tiimina tema üle väga õnnelikud!"

Kui teised veerandfinaalpaarid on selgunud, siis Stars ootab oma vastast teisest seitsmemängulisest seeriast, kus läänekonverentsi esinumber Winnipeg Jets võõrustab otsustavas kohtumises viimasena edasi pääsenud St. Louis Bluesi.