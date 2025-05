Rannula jätkas Poolas võidukalt, Jõesaare klubi sai valusa kaotuse

Veebruaris Legia peatreeneriks saanud Rannula ja Legia alistasid laupäeval kodupubliku ees Wroclawi Slaski 88:79 (26:19, 23:13, 19:18, 20:29) ning teenisid sellega oma hooaja 18. võidu.

Serblane Aleksa Radanov viskas Legia eest 21 punkti ja lisas viis resultatiivset söötu, horvaat Mate Vucic lisas omalt poolt 20 silma ja neli lauda. Legia jäi küll oma korvi all lauavõitluses kaheksaga alla, aga mängis üldiselt puhtalt, tegi neli pallikaotust vähem ja jagas palli rünnakul resultatiivsemalt.

18 mängu võitnud ja 11 kaotanud Legia on kogunud 47 punkti ja on viimase mänguvooru eel liigatabelis Wloclaweki Anwili (23-5) järel teisel kohal. Vahed on aga väikesed ning kohad veel lahtised, sest esikuuikus ehk play-off'i kohtadel on kõigil klubidel vähemalt 17 võitu.

Pingeline on ka heitlus viimase play-in turniiri koha nimel, kus kümnendat kohta jahivad nii Janari Jõesaare koduklubi Varssavi Dziki kui ka Siim-Sander Vene ja vigastusest taastuva Märt Rosenthali leivaise Ostrow Wielkoplski.

Jõesaar ja Dziki said laupäeval Slupski Craznilt 64:78 (13:13, 20:28, 13:15, 18:22) kaotuse. Jõesaar tegi hea esituse, kui viskas 15 punkti, aga kaksikduublist jäi ääremängijal üks lauapall puudu.

Dziki on kogunud 12 võitu ja 17 kaotust, Ostrow Wielkopolskil on 11 võitu ja 17 kaotust, aga pühapäeval minnakse vastamisi Lublini (17-11) klubiga. Mõlemal meeskonnal on võitu vaja: Lublinil play-off'i koha kindlustamiseks, Vene ja Rosenthali klubil play-in turniirile pürgimiseks.

29. mänguvoor lõppeb pühapäeval, pärast seda peetakse kolmapäeval kõik viimase mänguvooru kohtumised.