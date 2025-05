Lätt jätkab Californias teisel kohal, liidriks kerkis Gannon

Päeva teiselt kohalt alustanud Lätt viskas seitse birdie't ja läbis ülejäänud rajad par'iga. Eestlanna lõpetas päeva teisel kohal ning jätkab ka üldarvestuses teisena (21 viset alla par'i), edestades ameeriklannat Paige Pierce'i ühe viskega (-20).

Tabeli tipus toimus aga muudatus, kui soomlanna Silva Saarinen lõpetas päeva vaid par'iga, langedes sellega kokkuvõttes neljandale kohale (-17). Tema asemel tõusis esimeseks ameeriklanna Missy Gannon, kes viskas lausa 11 birdie'it ja lõpetas kümne viskega alla par'i. Gannon on tulemusega -24 esikohal, Lätt jääb kolme ja Pierce nelja viske kaugusele.

Kristin Lätt picks up just the third birdie of the day on Hole 6



Lätt is currently three strokes back of the lead pic.twitter.com/8PcG9YpW0w