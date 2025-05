Harry Kane peab karjääri esimest tiitlit veel ootama

Bayern oleks laupäeval võidu korral kindlustanud klubi ajaloo 34. Saksamaa meistritiitli, kuid võõrsil lepiti 3:3 viiki RB Leipzigiga. Seejuures tuli Bayern teisel poolajal välja kaheväravalisest kaotusseisust ja asus 83. minutil Leroy Sane tabamuse järel 3:2 juhtima, ent Yussuf Poulsen päästis viiendal üleminutil võõrustajale viigipunkti.

Leipzigi hiline viigivärav pani pisut piinlikusse olukorda Bayerni tähtmängija Harry Kane'i. Karjääri esimest tiitlit ootav Kane pidi kohtumise vigastuse tõttu vahele jätma, aga oli staadionil kohal ja tuli viimasteks minutiteks väljaku äärde, et hakata tiitlivõitu tähistama, kuid Poulsen tõmbas sellele plaanile vee peale.

Harry Kane, who is injured, had come down to the pitch ready to celebrate his first-ever trophy before Leipzig equalized in the final seconds.



He'll have to wait a bit longer to get his hands on the trophy pic.twitter.com/J1bBGeqhJR