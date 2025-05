Saksamaa kõrgliiga puurivaht viidi mängult haiglasse

34-aastane Müller põrkas reedeses kohtumises Bochumiga kokku poolkaitsja Ibrahima Sissokoga ja kaotas selle tagajärjel teadvuse. Puurilukk pandi seejärel tiimikaaslaste poolt küliliasendisse, tema ümber seati sirmid ja teleülekannet läbiviinud DAZN-i kaamerad suunati selleks ajaks mujale, kui Müllerit aidati.

Müller toimetati pärast 11 minuti pikkust mängupausi staadionilt minema ja viidi haiglasse, kus tal diagnoositi peapõrutus.

60': The whole stadium chants Kevin Müller's name as he is taken off the field, we are wishing him nothing but the best in recovery!



0-0 #meinVfL #FCHBOC