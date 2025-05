Duplantis näitas kõrget lendu, kuid maailmarekord jäi ületamata

Rootslasele pakkus kõige kõvemat konkurentsi kreeklane Emmanouil Karalis. Mõlemad ületasid 6.01 esimesel katsel, kuid järgmisena latile pandud 6.11 oli Karalisele liiast. Duplantis sai 6.11-st üle esimesel katsel ning parandas sellega võistluste rekordit 11 sentimeetri võrra.

Maailmarekordimees läks seejärel ületama ka uut rekordkõrgust (6.28), ent ebaõnnestus kõigil kolmel korral.

Duplantise ja Karalise järel hõivas kolmanda koha hollandlane Menno Vloon, kelle laeks jäi 5.82. Järgmised neli hüppajat piirdusid 5.72-ga.

Meeting record for Mondo!@mondohoss600 clears a brilliant 6.11m to take pole vault victory at #KeqiaoDL#DiamondLeague

Liam Blackwell pic.twitter.com/pJiJ4iZzhi