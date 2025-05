Kombe finaalseeriast: atmosfäär on mõlemas linnas hullumeelne

Patrick Curry viis KalPa esimesel kolmandikul juhtima, aga peagi Saku Salminen viigistas ja teisel kolmandikul kasvatasid külaliste edu Roni Karvinen ja Mikko Petman.

Viimasel kolmandikul vähendas KalPa ründaja Andreas Okany vahe minimaalseks, aga peagi viskas Janne Naukkarinen külaliste neljanda värava ja sellele KalPal enam vastust ei olnud.

KalPa koosseisu kuulus ka Kombe, kes reedel resultatiivspunkte ei kogunud. Tema mänguaeg oli üsna kasin ega ületanud kaheksa minuti piiri.

"Karjääri jooksul ei pruugi sa selliseid mänge palju saada, nii et ma olen alati ärkvel ka varumeestepingil," kommenteeris eestlane väljaandele Jatkoaika.com. "Pole vahet, kas teen ühe kolmandiku jooksul jääl ühe või seitse tiiru."

Reedeses mängus sai meeskond tema sõnul alles viimasel kolmandikul oma mängu käima. "Esimesed kaks kolmandikku olime pisut pinges," sõnas tiitlist ühe võidu kaugusel olev Kombe. "Loomulikult valmistab kaotus pettumuse, aga uus mäng on juba homme [täna], laupäeval."

"Nendes finaalmängudes on tõeliselt hea mängida. Atmosfäär on mõlemas linnas hullumeelne," lisas ta ja kiitis ka vastaste mängu. "SaiPa mängib head ja jõulist mängu. Neil on oma mängustiil, mida nad on viljelenud läbi terve hooaja."

Laupäeval toimuv kuues mäng peetaksegi vastaste hallis. Kombe sõnul tuleb erinevalt päev varasemast kohe initsiatiiv haarata. "Kohe esimesel kolmandikul hakkame jääl oma asja ajama ja mängima omaenda mängu."

KalPa pole kunagi varem Soome meistriks tulnud. "Soome meistritiitel oleks Kuopiole ja kõigile meile tiimis kindlasti suur asi. Aga ma ei ole selle võidu tähtsusest veel mõelnud, kõigepealt on vaja mängida."

Kuues finaalmäng toimub laupäeva õhtul Lappeenrantas algusega kell 18.30.