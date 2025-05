Kaks Euroliiga vastasseisu lähevad viiendasse mängu, Ataman vihastati välja

Kohtumine kulges tasavägiselt, kus mõlemal meeskonnal said nautida juhtrolli, kuid viimasel veerandajal hoidis nappi mõnepunktilist edu Anadolu Efes, kes viis seeria otsustavasse mängu.

Seejuures oli olukord saalis üsna tuline ja Panathinaikose türklasest peatreener Ergin Ataman lahkus väljaku äärest 16 sekundit enne lõppu, kui tema meeskond oli 76:79 taga ja seejuures ei eemaldanud teda kohtunikud.

Pealtnägijate sõnul vihastas Atamani välja üks pealtvaataja, kes olevat hõiganud: "Ergin Ataman, võta aeg maha". Seepeale näitas pahane Ataman sõrmega inimese suunas, kes seda tegi ja lahkus väljaku äärest.

Ta ei ilmunud ka pärast mängu EuroLeague TV intervjuule ega osalenud matšijärgsel pressikonverentsil. Mõlemal juhul asendas teda abitreener Christos Serelis.

"Ma olen siin, sest peatreener Ataman ei tunne end väga hästi," põhjendas viimane. "Tal on selle klubiga suur ajalugu ja palju suuri saavutusi. Ma arvan, et ta tunneb, et mõned inimesed ei austa teda."

59-aastane Ataman oli perioodil 2017-2023 just Anadolu Efese peatreener ja viis meeskonna kaks korda Euroliiga meistriks.

Reedeses kohtumises olid võitjate resultatiivsemad Elijah Bryant 19, Rolands Smits 15 ja Erxhan Osmani 14 punktiga, Panathinaikosele tõi Cedi Osman 22 silma.

Seeria viies ja otsustav kohtumine peetakse teisipäeval, 6. mail tiitlikaitsja Panathinaikose koduareenil.

Teises reedel peetud mängus oli Barcelona kodus parem Monacost 79:72 (23:14, 12:24, 23:20, 21:14) ja viigistas seeria samuti kaks-kahele. Jabari Parker tõi võitjatele 22 punkti.