Bayerni kaitsja siirdub uutele jahimaadele

"Arutasime Ericuga uue lepingu sõlmimist, kuid ta teavitas meid, et ei soovi lepingut pikendada ja lahkub klubist. Eric on suurepärane inimene ning meie koos veedetud aeg oli väga edukas. Loodetavasti kulmineerub tema aeg meie klubis tema esimese meistritiitliga," kommenteeris Bayerni spordidirektor Christoph Freund pressiteate vahendusel.

31-aastane Dier liitub nii Inglismaa kui ka Prantsusmaa meedias levivate juttude kohaselt Prantsusmaa klubi Monacoga. Väidetavalt pakkus Monaco Dierile pikemat lepingut ja rohkem mänguaega kui Bayern.

"Meil olid asjalikud kõnelused Ericu esindajatega. Tal on olemas teine variant, kus ta saab alla kirjutada pikemale lepingule," kinnitas Freund. "Seda tuleb austada."

Dier liitus Bayerniga 2024. aasta jaanuaris Tottenham Hotspurist ning on praeguseks kõikide sarjade peale kirja saanud 45 kohtumist ja kaks väravat.

Käimasoleva hooaja esimeses pooles ei teeninud Dier uue peatreeneri Vincent Kompany käe all kuigi palju mänguaega, kuid hooaja teises pooles on tema roll tiimikaaslaste vigastuste tõttu kasvanud.

Praeguseks pole veel selge, kas Dier jääb Bayerni hingekirja kuni klubide MM-ini, mis algab 14. juunil ja lõppeb 13. juulil. Bayern läheb sel turniiril alagrupifaasis vastamisi Auckland City (Uus-Meremaa), Boca Juniorsi (Argentina) ja Lissaboni Benficaga (Portugal).

