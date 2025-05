Inglismaa jalgpalliliit keelab transsoolistel naiste seas mängimise

Inglismaa jalgpalliliit muutis 11. aprillil oma reeglistikku ning täpsustas kriteeriume, mille alusel transsoolised sportlased saaksid naiste jalgpallis osaleda, aga Suurbritannia kõrgeim kohus tegi mõni päev hiljem otsuse, et naise õiguslik definitsioon põhineb bioloogilisel sool.

Sellega seoses teatas Inglismaa jalgpalliliit neljapäeval, et hiljuti tehtud muudatused reeglistikus läbi ei lähe ning vaid bioloogilised naised saavad naiste jalgpalli mängida.

"See on keeruline teema ning meie seisukoht on olnud alati, et kui seadusandluses, teaduses või jalgpalli rohujuuretasandil tehakse oluline muudatus, vaatame reeglid üle ja muudame neid vajadusel," teatas jalgpalliliit. "Mõistame, et see muudatus on raske nende jaoks, kes tahaksid lihtsalt mängida seda mängu, mida nad armastavad. Võtame registreeritud transsooliste mängijatega ühendust ning selgitame neile muudatusi ja kuidas nad saaksid siiski jalgpalli juures olla."

Alaliit on oma kodulehel märkinud, et jalgpall on kõigile ning Inglismaal mängib jalgpalli ligi 12 miljonit inimest. Neljapäeval täpsustas liit, et nende andmebaasis on registreeritud vähem kui 30 transsoolist naist. Profitasemel ühtegi transsoolist mängijat ei ole.

BBC kirjutas neljapäeval, et ka Šotimaa jalgpalliliit võttis sellise otsuse vastu ning suure tõenäosusega kuulutab ka Inglismaa ning Walesi kriketi alaliit reeglimuudatuse varsti välja.