Kiskonen lõpetas Jaapani liigas kevadhooaja

Praegu hoiab Jaapani liiga kokkuvõttes liidripositsiooni Elliot Schultz, kellel on 1000 punkti. Teine on Toribio Jose Vicente (755 p) ja kolmas Atsushi Oka (618 p), vahendab EJL.ee.

Eelmisel nädalavahetusel toimunud etapil pälvis Kiskonen vaatamata mägisele profiilile 11. ja sel nädalavahetusel 14. koha. "Esimesel sõidul oli ligi 2500 tõusumeetrit ja teisel üle 3000 tõusumeetri," rääkis Kiskonen. "Kõik tõusud on väga lühikesed, kuid neid on piisavalt palju, et sõitude lõpus domineerisid ikka pigem ronijad või hea plahvatuslikuga ratturid. Arvestades minu sõitja profiili, siis on paremini natuke raske tahta."

Sügisel sõidetakse Jaapani liigas veel kolm etappi.