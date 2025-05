Müügile tulid üksikpiletid jalgpallikoondise MM-valikmängudele

Eesti mängib esimese kodumängu Iisraeli vastu, keda võõrustatakse 6. juunil algusega kell 21.45. Teise vastasena ootab eestlasi ees Norra, kellega pannakse pall mängu 9. juunil kell 21.45. Valikturniir jätkub kodumurul oktoobris, kui 11. oktoobril algusega kell 21.45 võõrustatakse Itaaliat ning 14. oktoobril kell 19 algavas kohtumises Moldovat. Kõik kohtumised toimuvad Tallinnas A. Le Coq Arenal.

Itaaliaga on Eestil ette näidata seitse kohtumist – neis kõigis on võidutsenud vastane. Eesti meeste koondis on Norraga kohtunud seitsmel korral, neist ühes on võidutsenud Eesti, kahes mängus on lepitud viiki. Enim võidutulemusi on eestlased kirja saanud Moldova vastu, kui kuuest mängust on teenitud kolm võitu ja üks viik. Viimase võidu Moldova üle saavutas Eesti märtsikuus, kui valikturniiril alistati vastane tulemusega 3:2. Eesti väravate eest kandsid hoolt Rasmus Peetson, Rauno Sappinen ja Mattias Käit. Iisraeliga on Eestil kirjas neli kohtumist ja kaotust, selles valiksarjas jäid eestlased vastasele alla 1:2.

Valikturniiril võistleb 12 nelja- või viieliikmelist alagruppi, kus alagrupi võitjad kindlustavad koha maailmameistrivõistlustele. Ülejäänud neli kohta selguvad 2026. aasta märtsis sõelmängudes, milles osalevad 12 alagrupiturniiri teist ja neli parima asetusega UEFA Rahvuste liiga 2024–2025 alagrupi võitjat, kes ei ole otse turniirile kvalifitseerunud.

Piletid on müügil Piletilevis ja EJL-i kodulehel. EJL-i veebilehelt pileteid soetades koguhinnale teenustasu ei rakendu, Piletilevist soetades lisandub teenustasu 1,60 eurot pääsme kohta. Piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma Eesti Jalgpalli Liidu nõusolekuta keelatud. Eesti Jalgpalli Liidul on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.