TÄNA OTSE | Eesti hokikoondis jätkab MM-turniiri tugeva Lõuna-Korea vastu

Turniiri kahes esimeses mängus kuus väravat visanud Eesti sai teisipäeval esimese kaotuse, kui pidi tunnistama Leedu 2:1 paremust. Eelmisel aastal A-grupist astme võrra madalamale langenud Lõuna-Korea on sarnaselt leedukatele turniiri läbinud täiseduga, kui on alistanud nii Horvaatia, Hiina kui Hispaania.

"Enne turniiri algust arvasin, et tuleme Eestisse ning naaseme ilma suurema vaevata tagasi A-gruppi. Siinseid võistkondi nähes pole ma aga nii kindel," sõnas Lõuna-Korea mänedžer Kwangeun Choi rahvusvahelise hokiliidu pressiteenistusega rääkides. "Usun ikkagi, et võidame grupi, aga võib-olla mitte nii lihtsalt. Mängude tase on olnud väga hea," lisas ta.

Lõuna-Korea koondise seitse liiget mängivad Põhja-Ameerika liigades, kolme mänguga kuus resultatiivsuspunkti kogunud koondise 37-aastane kapten Sangwook Kim kogus Aasia hokiliigas sel hooajal 32 mänguga 41 punkti ja oli resultatiivsustabelis kolmas. Klubikaaslasi HL Anyangi meeskonnast on Kimil Tallinnas lausa 12.