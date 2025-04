Glinka pääses Nottinghamis teise ringi

Esimeses setis oli paar pikka ja pingelist geimi, aga kokkuvõttes piisas Eesti teisele reketile ühest servimurdest viiendas geimis, vahendab kohtumise käiku Tennisnet.ee.

Teises setis jäi maailma edetabelis 402. kohal olev Glinka 2:4 taha, kuid ei loovutanud seejärel enam geimigi, tehes ka kaks murret järjest.

Glinka vastane teises ringis on britt Aidan McHugh (ATP 482.), kes oli kolm aastat tagasi TOP300 sees. McHugh on võitnud seitse ITF-i turniiri, neist neli viimast M25 tasemel. Tema viimasest tiitlist on möödas poolteist aastat. Kõik tiitlid on McHugh võitnud kõvakattel nagu ka Glinka. Sellel kattel, aga välisväljakutel mängitakse ka Nottinghamis.