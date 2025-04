Meeste rannavollekoondis selgub kvalifikatsiooniturniiriga

Eesti naiste ja meeste rannavõrkpalli koondised mängivad maikuus Rahvuste karika eelringi alagrupiturniiridel. Naiskonna koosseis on selge, teine meespaar selgitatakse aga kvalifikatsiooniturniiriga.

Eesti meeskond mängib Türgis Balikesiris 24.-25. mail, lisaks kuuluvad A-alagruppi korraldajamaa Türgi, Prantsusmaa ja Horvaatia. Kokku on seitse alagruppi ja eelringist pääseb edasi iga alagrupi võitja.

Ühe paarina esindavad Eestit Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov. Teise koha nimel mängivad järgmisel nädalal Ülemiste Beach House´is toimuval kvalifikatsiooniturniiril kolm paari: Karl Maidle – Siim Ennemuist, Jaan Rebel – Kaur Erik Kais ning Urmas Piik – Sander Steinberg.

Kvalifikatsiooniturniiri ajakava:

8. mai kell 19.30 Maidle/Ennemuist vs Rebel/Kais

9. mai kell 15.00 Piik/Steinberg vs Rebel/Kais

10. mai kell 13.00 Piik/Steinberg vs Maidle/Ennemuist

Eesti naiskond kuulub F-alagruppi koos Kreeka ja Poolaga, mängud toimuvad 17.-18. mail Kreekas Heraklionis. Kokku on naistel seitse alagruppi, edasi finaali pääseb iga alagrupi võitja.

Eestit esindavad meie kaks paremat duot Heleene Hollas ja Liisa Remmelg ning Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.

Meeste ja naiste Rahvuste karika finaal peetakse 17.-20. juulil Portugalis Espinhos. Finaalide võitjad tagavad koha maailmameistrivõistlustele.

Rahvuste karikal selgub riikide omavaheline paremus kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ning treeneril on õigus muuta koosseise enne igat minimatši ja ka enne kuldset geimi.