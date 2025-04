TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad MM-il tugeva USA-ga

Mullu MM-il hõbeda pälvinud Kaldvee ja Lill alustasid tänavust turniiri kolme järjestikuse võiduga, aga said siis kaks kaotust järjest. Öösel vastu kolmapäeva said nad aga võidulainele tagasi, kui alistasid pingelises vastasseisus tunamulluse MM-hõbeda Jaapani 10:8.

Kolmapäeval ootab eestlasi aga ees kõva pähkel, sest vastu tulevad ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin, kes mullu MM-il ei osalnued, aga tulid kaks aastat tagasi Gangneungis maailmameistriks. Eesti paar lõpetas toona viienda kohaga.

Tiitlisoosik USA on alustanud tänavust turniiri hästi ning kogunud esimese kuue mänguga viis võitu, aga teises vastasseisus tuli tunnistada Austraalia paremust. B-alagrupis jagataksegi just Austraaliaga esikohta, austraallased pidid oma neljandas kohtumises tunnistama Jaapani paremust. Kolmandat kohta jagavad Eesti ja Norra, kel on neli võitu ja kaks kaotust.

Eestil jääb pärast seda pidada veel kaks kohtumist: neljapäeval minnakse vastamisi Norraga ning öösel vastu reedet Tšehhiga.