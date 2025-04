NHL: Devilsi puurilukk andis endast kõik, aga Hurricanes tagas edasipääsu

Jäähokiliigas NHL selgus öösel vastu kolmapäeva esimene veerandfinalist, kui Carolina Hurricanes teenis lisaajal New Jersey Devilsi üle otsustava võidu.

Carolina ellujäämise nimel mänginud Devils alustas kohtumist kolme kiire väravaga, aga võõrustaja vastas teise kolmandiku alguses samaga, kui viigistas nelja minutiga seisu. Devils läks siis veel korra juhtima, aga Carolina viigistas veidi hiljem. Kolmandal perioodil väravalisa ei sündinud ning kohtumise võitja selgus lisaajal, kus Carolina 25. minutil lõpuks võiduvärava viskas.

Hurricanes võitis seeria esimesed kaks mängu, sai siis kolmandas mängus kaotuse, aga pääses esimese meeskonnana tänavusel Stanley karikaturniiril edasi.

New Jersey meeskond andis endast ellujäämismängus kõik ning puurilukk Jacob Markström tegi lausa 49 tõrjet, millest 18 olid lisaajal. "See oli üks paremaid esitusi, mis ma eales näinud olen," ütles Hurricanes treener Rod Brind'Amour. "Ta lasi mõned varakult sisse, mida kahetseb, aga ta taastus hästi. Mõtlesin, et peame rikošetist skoorima, temast niisama mööda ei saanud."

Markström oli selgelt pettunud ning lõhkus lõpusireeni kõlades oma kepi vastu väravaposti. "Viskasime võõrsil neli väravat, sellest oleks pidanud piisama," ütles 35-aastane rootslane.

Devils pälvis tänavu idakonverentsis seitsmenda koha, neljandana lõpetanud Hurricanes ootab oma vastast esinumbri Washington Capitalsi ja kaheksandal kohal lõpetanud Montreal Canadiensi seeriast. Capitals juhib nelja võiduni peetavat seeriat kolm-üks.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:4

Maple Leafs juhib seeriat kolm-kaks

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2 (la.)

Golden Knights juhib seeriat kolm-kaks

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers - 1:3

Oilers juhib seeriat kolm-kaks