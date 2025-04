Silmapaistvad teod eurosarjas kergitasid huvi Norra vutiklubi piletite vastu lakke

Vaid 8200 istekohaga kodustaadioniga Bodö/Glimt on näidanud sel hooajal Euroopa liigas suurepärast minekut: alagrupiturniiril alistati näiteks Portugali klubid FC Porto ja SC Braga, samuti Istanbul Besiktas ja mängiti viiki Prantsusmaa klubiga Nice.

Esimeses sõelmängude ringis lükati konkurentsist hollandlaste Twente, teises kreeklate Olympiakos ja veerandfinaalis ka Itaalia suurklubi Rooma Lazio. Poolfinaalis minnakse vastamisi Tottenham Hotspuriga.

Bodö/Glimti kodustaadion Aspmyra mahutab 8200 pealtvaatajat ja neist 4600 on reserveeritud hooajapiletite omanikele. Nii juhtus, et esialgu tuli müüki vaid 480 üksikpiletit, kusjuures tahtjaid oli kümneid tuhandeid.

Ülejäänud piletid jaotuvad külalisfännide, meediaesindajate ning UEFA ja viimase sidusgruppide vahel. Sellest hoolimata on loota, et väike kogus pileteid tuleb matši lähenedes veel müüki.

"Me usume, et istekohti jääb vabaks, aga me ei oska veel öelda, kui palju," sõnas klubi kõneisik Simen Pedersen Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK. "Ühtegi tühja kohta ei jää, kui keegi just ei haigestu. Seda võin ma garanteerida. Kui on tühje kohti, siis need müüakse täis enne mängu algust. Selles osas pole kahtlust."

Tottenham Hotspuri ja Bodö/Glimti esimene mäng peetakse neljapäeval, 1. mail Londonis. Norras kohtutakse nädal hiljem. Teise finalisti selgitavad Bilbao Athletic ja Manchester United.